Le Premier ministre hongrois Viktor Orban rencontre Vladimir Poutine à Moscou

Le Parquet russe a requis six ans de prison contre deux artistes russes poursuivies pour une pièce de théâtre, a indiqué un groupe d'avocats, en pleine répression exacerbée en Russie.

Lors d'une audience jeudi à huis clos, la procureure a demandé à ce que les deux femmes soient reconnues coupables et condamnées à "six ans de détention", a indiqué sur Telegram le groupe Advokaty PRO Lioudeï, qui défend l'une des artistes. Selon cette source, le procès doit reprendre lundi avec les prises de parole des deux accusées et des avocats.

La metteuse en scène, 39 ans, et la dramaturge, 44 ans, avaient été arrêtées le 5 mai 2023. Elles sont accusées de "apologie du terrorisme". L'accusation concerne une pièce de théâtre montée en 2020, "Finist, le clair faucon", racontant l'histoire de Russes recrutées sur internet par des islamistes en Syrie et partant les rejoindre pour les épouser.

Depuis le début de l'assaut contre l'Ukraine, en février 2022, la répression vise toute critique du pouvoir et une épuration est à l'oeuvre dans les milieux culturels, sommés de se plier au discours patriotique et militariste du Kremlin.