Le nouveau patron de l'Otan en visite en Ukraine pour réitérer le soutien de l'organisation

Le nouveau secrétaire général de l'Otan Mark Rutte s'est rendu en Ukraine, deux jours à peine après sa prise de fonction. Le Néerlandais y a réaffirmé le soutien occidental à l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle "l'emporte" sur la Russie.

Cette visite intervient à un moment difficile pour l'Ukraine, dont les forces sont en recul sur le front Est, manquant d'hommes et d'armements, et alors que des voix de plus en plus nombreuses se font entendre pour pousser à des négociations, y compris au sein des alliés de Kiev.

"C'est ma priorité et mon privilège de faire avancer ce soutien" occidental "pour faire en sorte que l'Ukraine l'emporte", a déclaré Mark Rutte au côté du président Volodymyr Zelensky.

Le nouveau chef de l'Otan est l'un des soutiens les plus actifs de l'Ukraine en Europe depuis le début de l'invasion russe en février 2022 et il est qualifié de "russophobe" par Moscou. Il a notamment été le fer de lance des efforts visant à doter Kiev d'avions de combat F-16.