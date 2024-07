Le Kremlin nie l'échec de son assaut contre la région de Kharkiv

Deux ans et demi de guerre ont imprimé leur marque sur le langage en Russie. Deux ans et demi après le début de l'invasion en Ukraine, l'abréviation "SVO" (pour "opération militaire spéciale") est partout en Russie, répétée inlassablement par les responsables politiques et militaires, sur les réseaux sociaux comme sur les panneaux lumineux bordant les artères de la capitale.

Initialement, l'emploi du mot "guerre" était même complètement interdit et passible de prison. Aujourd'hui, il est revenu dans le discours officiel, mais toujours pour accuser l'Ukraine et l'Occident d'en être les instigateurs. L'Union des écrivains de Russie, une organisation pro-Kremlin déjà arme de propagande à l'époque soviétique, le promeut sans sourciller. Elle a parrainé la sortie en juin d'une "anthologie de poèmes" célébrant le courage des soldats russes en Ukraine et contribuant à faire prendre au conflit une dimension sacrée.

Silences, euphémismes et délation

Des voix plus critiques y voient cependant le signe des besoins de recrutement d'une armée subissant de lourdes pertes. Quand une guerre dure, "venger ses camarades morts" devient une raison de s'engager, analyse une linguiste sous couvert d'anonymat. "On ne comprend plus pourquoi on se bat, ce qu'on veut obtenir", poursuit-elle.

Autre changement: le pouvoir ne nie plus les pertes, mais s'efforce d'amortir le choc pour l'opinion publique. D'où l'entrée dans le langage courant de "nombreux euphémismes", souligne cette linguiste. On parle ainsi de "revenir dans un sac noir" ou d'un "lot de 200" pour les dépouilles de soldats tués au front. Ces dernières expressions figurent, avec plus d'une centaine d'autres, dans un "dictionnaire de la SVO" informel partagé par l'Union des écrivains de Russie: on y trouve aussi du jargon lié aux armes, tel "oiseau" ou "Batman" pour les drones.

Cette auto-censure et ces silences illustrent l'effet du conflit sur la langue de Pouchkine, souligne la linguiste. Un effet accentué par la répression et la délation, revenue en force alors qu'une partie des anti-guerre se sont aujourd'hui ralliés à une logique simple: "Maintenant qu'on a commencé la guerre, il faut la mener à son terme."