Le chef de la diplomatie ukrainienne en Chine pour parler de paix

La Hongrie accuse l'Ukraine voisine d'entraver le transit par son territoire du pétrole russe destiné notamment à Budapest et demande à l'UE d'intervenir, aux côtés de la Slovaquie également concernée.

Ce pays d'Europe centrale enclavé, sans accès à la mer, bénéficie d'une exemption à l'embargo pétrolier européen décrété après le lancement de l'offensive par Moscou et continue à recevoir du brut russe via l'oléduc Droujba, qui approvisionne aussi la République tchèque et la Slovaquie.

Mais depuis plusieurs semaines, Kiev bloque les livraisons du géant Loukoïl, qui fournit "un tiers des importations hongroises de pétrole", selon le chef de la diplomatie Peter Szijjarto. Cette décision est "inacceptable et incompréhensible" et "pose une grave menace à la sécurité énergétique de la Hongrie et de la Slovaquie", a-t-il déclaré à la presse, à l'issue d'une réunion avec ses pairs à Bruxelles.

Si des "mesures temporaires" ont été prises, la situation n'est pas tenable "à moyen et long terme", a averti le ministre.