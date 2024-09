Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba démissionne, en plein remaniement du gouvernement

Après l'attaque russe sur la ville ukrainienne de Poltava, Kiev a, une nouvelle fois, appelé ses alliés occidentaux à l'aide.

"Il nous faut de nouvelles armes pour nous protéger", a lancé Volodymyr Zelensky qui veut plus que les systèmes de défense aérienne promis par Joe Biden dans la nuit de mardi à mercredi. Il souhaite pouvoir frapper le territoire russe en profondeur, et plus particulièrement les bases militaires, par exemple, d'où partent les avions et leurs missiles meurtriers.