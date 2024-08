Lancement réussi pour un premier missile balistique de conception ukrainienne

Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré au président russe Vladimir Poutine qu'il était favorable à une fin "rapide" du conflit en Ukraine, après avoir visité ce pays en guerre.

Narendra Modi maintient un équilibre délicat entre la poursuite de liens historiquement proches entre l'Inde et la Russie et la recherche de partenariats de sécurité plus étroits avec les pays occidentaux pour faire rempart à son rival régional chinois.

New Delhi a évité de condamner explicitement l'invasion de l'Ukraine par la Russie de février 2022, invitant plutôt les deux parties à résoudre leurs différends par le dialogue.

Lors de sa conversation avec le président russe, Narendra Modi a déclaré avoir "échangé des points de vue sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine" avec Vladimir Poutine et lui avoir fait part de ses "impressions lors de (sa) récente visite en Ukraine", selon un message publié sur les réseaux sociaux.

Il ajoute avoir "réitéré l'engagement ferme de l'Inde à soutenir une résolution rapide, durable et pacifique du conflit".

Le Kremlin a lui aussi fait état mardi de cet échange entre les deux dirigeants. "Narendra Modi a fait part de sa récente visite à Kiev, soulignant son intérêt à contribuer à un éventuel règlement politique et diplomatique de la situation autour de l'Ukraine", a affirmé la présidence russe dans un communiqué.