La Russie va envoyer des forces supplémentaires vers Belgorod

Le ministère russe en charge des situations d'urgence a décrété l'état d'urgence au niveau fédéral dans la région de Belgorod, située à la frontière de la région de Koursk, a annoncé le ministre Alexandre Kourenkov jeudi.

"La situation dans la région demeure complexe et tendue. En raison des attaques terroristes par des groupes armés ukrainiens dans la région de Belgorod, des résidences et des infrastructures ont été endommagées, et il y a des civils morts et blessés", a-t-il indiqué.

La Russie a commencé à évacuer des milliers de civils supplémentaires de ses régions frontalières jeudi après que l'Ukraine a annoncé poursuivre sa percée sur le territoire russe dans le cadre d'une offensive fulgurante destinée à forcer Moscou à ralentir son avancée sur le reste du front.