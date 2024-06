La Russie revendique plusieurs gains territoriaux avant deux sommets diplomatiques cruciaux

Si les différents courants d'extrême droite ont enregistré une poussée aux élections européenne dimanche, ils n'ont cependant pas réussi à inverser le rapport de force au Parlement européen. Leurs divergences sur leur rapport à la Russie et leur soutien à l'Ukraine pourrait aussi les empêcher de faire réellement front commun à Bruxelles.

Les droites nationalistes et autoritaires entendent peser davantage sur les orientations de l'Union. Mais elles restent divisées en deux groupes: Identité et démocratie (ID), dont le parti principal est le Rassemblement national (RN) français, et dont l'AfD allemande vient d'être exclue; en face, les Conservateurs et réformistes européens (ECR), auxquels appartient notamment Fratelli d'Italia (FDI), le parti de la dirigeante italienne Giorgia Meloni, mais aussi les Espagnols de Vox, le PiS polonais ou encore parti d'Eric Zemmour "Reconquête".

Dans l'attente des législatives françaises

Ces deux groupes parlementaires ont des divergences importantes sur le soutien à l'Ukraine. Ainsi, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, (PPE, libéral-conservateur) candidate à un 2e mandat, a ouvert la porte à une alliance avec l'ECR, perçu comme "apte au compromis", pro-européen et atlantiste. À l'inverse, elle a qualifié les membres d'ID de "marionnettes de Poutine".

Si Marine Le Pen a évoqué une alliance pendant la campagne, Giorgia Meloni dit se méfier des volontés "hégémoniques" françaises et privilégie des collaborations par dossier. Les deux figures d'extrême-droite devront toutefois attendre le résultat des législatives françaises du 7 juillet pour compter leurs forces et fixer leurs stratégies. Dans l'intervalle, Giorgia Meloni semble avoir une nette avance sur Marine Le Pen en termes d'influence sur les affaires européennes.