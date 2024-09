La Russie revendique la prise d'un village dans l'est de l'Ukraine

Le Kremlin a affirmé n'être "pas intéressé" pour l'heure par la demande d'interview du président Vladimir Poutine formulée par le journaliste américain Evan Gershkovich, détenu en Russie pendant près d'un an et demi et libéré début août.

"Pour l'instant, nous ne sommes pas intéressés par cette interview", a répondu à des journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

"Il faut une raison et pour l'instant nous ne voyons pas de telle raison", a-t-il ajouté.

Evan Gershkovich, reporter du Wall Street Journal âgé de 32 ans, était emprisonné en Russie depuis mars 2023 et avait été condamné à 16 ans de prison à l'issue d'un procès expéditif pour "espionnage", une accusation jamais étayée et qu'il refusait, tout comme son employeur et Washington.

En demandant la grâce de Vladimir Poutine, passage obligé pour être libéré, le journaliste avait ajouté une demande d'interview du président russe, selon son média.