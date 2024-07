La Russie revendique la conquête d'un premier quartier de Tchassiv Iar, ville stratégique de l'est de l'Ukraine

Mardi, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a effectué sa première visite en Ukraine depuis douze ans, alors que la Hongrie et l’Ukraine sont des pays limitrophes. Depuis le début de l’invasion russe, le dirigeant nationaliste a toujours endossé la position du Kremlin. Ces derniers mois, Budapest a d'ailleurs tout fait pour bloquer l’aide européenne à l’Ukraine. Et cette fois encore, Viktor Orban a adressé sa demande de cessez-le-feu à l'Ukraine, et non la Russie.

Lors de son passage à Kiev, Viktor Orban a critiqué les initiatives du président ukrainien, qu'il juge "trop lentes et compliquées", visant notamment la conférence pour la paix du Bürgenstock.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est resté relativement stoïque. S'il n’a pas réagi directement à la proposition de cessez-le-feu, il a plaidé pour que l’Union européenne maintienne un niveau suffisant d’aide militaire à l’Europe, demandant en filigrane à ce que Budapest débloque son veto sur neuf milliards d’euros d’aide européenne.

Au final, il apparaît donc que Volodymyr Zelensky accepte que Viktor Orban propage en public les idées du Kremlin, tant que la Hongrie - isolée dans l’Union européenne - arrête de bloquer les aides financières de Bruxelles.