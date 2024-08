La Russie refuse des citoyens américains sur son territoire pour "fausses informations" sur la guerre en Ukraine

La Russie a annoncé mercredi interdire l'accès à son territoire à 92 citoyens américains, dont des journalistes de plusieurs médias d'importance, accusés de diffuser de "fausses informations" sur l'armée russe combattant en Ukraine.

"L'entrée en Russie est définitivement fermée à 92 citoyens américains, représentants du monde des affaires, des personnalités de la recherche et de la culture, des journalistes et des médias", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Des employés des journaux New York Times, Wall Street Journal et Washington Post figurent notamment dans cette liste, qui s'ajoute aux sanctions déjà prises par la Russie à l'encontre de centaines d'autres citoyens américains et d'autres pays occidentaux.

Moscou accuse ces journalistes d'être "impliqués dans la production et la diffusion de fausses informations sur la Russie et les forces armées russes" et de participer à une "guerre hybride déclenchée par Washington".

La liste des 92 personnes publiée mercredi comprend aussi des militaires, des professeurs d'université, des cadres d'entreprise, des politiciens et membres du système judiciaire américain.