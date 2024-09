La Russie ne participera pas au deuxième sommet sur l'Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué vendredi soir l'initiative de paix pour son pays, proposée au printemps par la Chine et le Brésil, estimant qu'il ne s'agissait pas d'un "plan concret".

"Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un plan concret, car je ne vois pas d'actions ou d'étapes spécifiques, mais seulement une certaine généralisation des procédés. Une généralisation cache toujours quelque chose", a-t-il dit dans une déclaration rendue publique samedi matin.

Le 23 mai dernier, le ministre des Affaires étrangères de la Chine et le conseiller en chef du président du Brésil ont présenté leur plan pour la paix dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Ils ont notamment estimé que le dialogue et la négociation sont la seule solution viable, ont appelé à une désescalade immédiate des hostilités et ont également soutenu la tenue d'une conférence internationale de paix à un "moment opportun", reconnu par les deux parties.