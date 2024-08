Vladimir Poutine accuse l'Ukraine d'avoir essayé de frapper la centrale nucléaire de Koursk

L'Allemagne va réduire son aide à l'Ukraine, les trois partis membres de la coalition au pouvoir à Berlin s'étant accordés. Son budget prévoit 8 milliards d'euros pour l'Ukraine, mais il sera amputé de moitié l'an prochain, puis la baisse se poursuivra pour atteindre un demi-milliard seulement pour 2027 et 2028. L'Allemagne est à ce jour le deuxième plus gros soutien militaire à l'Ukraine, derrière les Etats-Unis, et nombre de partis allemands comptaient même sur une rallonge budgétaire.

"C'est très surprenant parce que le chancelier Scholz n'a cessé de dire depuis 2022 que l'Allemagne fournira tout ce qui est nécessaire à l'Ukraine pour l'emporter", commente dans Tout un monde Hans Stark, professeur de civilisation allemande contemporaine à Sorbonne Université, qui ne s'attendait pas à un tel revirement.

Financer l'Ukraine par les intérêts des avoirs russes gelés

Le budget est le résultat d'âpres négociations et il aura fallu des semaines pour que les trois partis au pouvoir (les sociaux-démocrates du SPD, les Verts et les libéraux du FDP) arrivent à s'entendre. Le professeur souligne que le budget "accuse un déficit de 12 milliards", alors qu'en Allemagne prévaut la "règle d'or qui veut que le budget soit équilibré". Les Ukrainiens font donc les frais de cette recherche d'équilibre: "Les Verts ne veulent pas baisser les dépenses climatiques. Les libéraux ne veulent pas remettre en question la règle d'or. Et les sociaux-démocrates refusent de baisser les dépenses sociales".

Berlin table, pour compenser ses coupes budgétaires, sur la mise à disposition de l'Ukraine d'un prêt de 50 milliards de dollars garanti par les futurs intérêts produits par les actifs russes immobilisés. Ce nouvel instrument financier a fait l'objet d'un accord entre les pays du G7 lors de leur sommet de juin en Italie. Mais Hans Stark souligne que les juristes doutent de la "légalité de cette mesure".