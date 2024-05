La Russie dit avoir neutralisé 13 drones ukrainiens dans le sud et près de la Crimée

Le week-end du 15 juin, le Bürgenstock sera l’hôte de la Conférence de paix en Ukraine. Plus de 160 délégations et chefs d’Etat y sont attendus. L’enthousiasme de la Berne fédérale contraste avec le scepticisme, les critiques, voire carrément le refus d’autres pays.

Parmi les enthousiastes, on trouve bien évidemment les initiateurs de ce sommet, la Suisse et l’Ukraine. Les gouvernements français, italiens ou encore canadiens, sont parmi les premiers à avoir répondu présents, mais dans ces pays cette conférence suscite peu de réactions politiques et pas ou peu d’articles dans la presse.

Ecouter l'intégralité des explications dans l'émission Tout un Monde de la RTS

La paix ne sera pas scellée le 16 juin

Viola Amherd, la présidente de la Confédération, ne s’attend pas à ce que la paix soit scellée au soir du 16 juin. Son objectif principal n'est rien d’autre que poser la base d’un processus de paix. Le chancelier allemand Olaf Scholz prône également la prudence, mettant en garde contre des "attentes démesurées".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui espère des avancées concrètes sur différents dossiers, toutefois assez consensuels, tels que la sécurité alimentaire, la protection des infrastructures énergétiques et le retour des enfants déportés en Russie.

Le camp des sceptiques

Plusieurs ex-diplomates et analystes mettent en garde contre le risque d’un sommet en soutien à l’Ukraine, plutôt qu’un sommet de négociation. Car jusqu’ici, plus de 80 pays ont confirmé leur présence, et près de la moitié sont des pays européens.

La Suisse se démène donc pour convaincre et attirer des pays moins acquis à l’Ukraine, comme les BRICS et autres Etats du Sud global, leur participation donnerait une autre dimension à ce sommet.

Les absents du sommet

Parmi les pays qui ont choisi d’ignorer le sommet du Bürgenstock figurent l’Algérie, l’Egypte, l’Iran, Israël, le Nigeria, le Sénégal, la Syrie et le Venezuela. Ces absences pourraient avoir un impact significatif sur les discussions et les résultats du sommet.

La Russie, dirigée par le président Vladimir Poutine, a évidemment décliné l’invitation avant même qu’elle ne soit lancée. Poutine a qualifié le sommet de “cirque”.