La Russie dit avoir abattu 87 drones ukrainiens

La situation énergétique n'a jamais été aussi tendue. Deux tiers de la production nationale d'électricité a été anéantie par les bombardements russes. Selon des experts, les pronostics annoncent deux à quatre heures de courant électrique par jour durant l'hiver.

Maurine Mercier, correspondante en Ukraine pour la RTS, explique que, dans la rue où elle loge, des dizaines de petits générateurs posés sur le trottoir sont actifs pendant des heures. Mais ils ne peuvent pas être allumés constamment. "Nous n'avons plus d’électricité entre 6 et 8 heures par jour et en pleine journée", rapporte la journaliste.

Quelle stratégie russe?

L'Ukraine manque depuis plusieurs mois de protection anti-aérienne, en raison notamment du retard de l'aide américaine. De fait, la Russie a pu multiplier ses attaques massives de missiles et de drones sur les infrastructures du pays.

En privant les Ukrainiens d’électricité, la Russie empêche les industries de produire des armes et des munitions. En même temps, elle détruit aussi les emplois et l'économie de manière générale.