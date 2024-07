La Russie dit avoir abattu 75 drones ukrainiens durant la nuit

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié lundi son homologue américain Joe Biden pour les "mesures courageuses" qu'il a prises pour soutenir l'Ukraine. Il a salué sa décision "difficile" mais "forte" de ne pas se représenter pour la Maison Blanche.

"La situation actuelle en Ukraine et dans toute l'Europe n'en est pas moins difficile et nous espérons sincèrement que le leadership fort et continu des Etats-Unis d'Amérique empêchera la réussite du mal russe ou que son agression [finisse par] payer", a écrit Volodymyr Zelensky sur le réseau social X.