La Russie continue sa progression dans l'est de l'Ukraine en annonçant la prise de deux villages

Un ressortissant allemand condamné à mort en Biélorussie pour "terrorisme" et "mercenariat" est apparu à la TV pour demander à être gracié, une méthode condamnée vendredi par Berlin. "J'espère vraiment que le président Loukachenko me pardonnera et me graciera", a-t-il dit jeudi à la télévision publique biélorusse, selon des propos cités par l'agence de presse russe TASS.

La Biélorussie, pays dirigé d'une main de fer depuis 1994 par Alexandre Loukachenko, proche allié de Vladimir Poutine, a indiqué le week-end dernier que des discussions sur de ce ressortissant allemand étaient en cours avec Berlin.

Le ressortissant allemand aurait assuré avoir été chargé par les services secrets ukrainiens (SBU) de photographier des sites militaires en Biélorussie en octobre 2023 et d'avoir déposé sous leurs ordres un engin explosif sur une voie ferrée près de Minsk.