La Russie affirme avoir neutralisé 29 drones dans le sud

A Kharkiv, la mobilisation pèse sur le moral des habitants, avec des conséquences sur l'économie. Les hommes de plus de 25 ans risquent d'être appelés à tout moment à cause de la nouvelle loi entrée en vigueur.

Un patron d’usine a perdu les dix derniers employés qui lui restaient ces trois dernières semaines. "Sept ont été recrutés par l’armée, les trois autres ont disparu dans la nature, de peur d’être mobilisés à leur tour. Ils ne viennent plus travailler. Les autorités les attendent à la sortie du métro qu’ils utilisent pour venir travailler", explique-t-il dans La Matinale.

Il a donc dû fermer à cause de ce manque d'employés. D'autant qu'à Kharkiv, les autorités semblent recruter bien plus allégrement que dans des villes comme Kiev, plus préservée.

"C'est terrible pour nous ici"

Ce patron de restaurant vit désormais la peur au ventre. "Chaque jour, les autorités peuvent t’embarquer. Et tu te retrouves à l’armée… C’est ce qui est arrivé à mon chef cuisinier il y a deux semaines. Il venait au travail… et il a été embarqué. C’était terrible pour nous ici… ", témoigne-t-il.

Lui aussi peut être recruté à tout moment et lorsque cela arrivera, le restaurant devra fermer, laissant ses 25 employés – dont une majorité de femme - sans travail.