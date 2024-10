La Russie a lancé des attaques aériennes nocturnes sur Kiev et Odessa

La Russie a lancé une vague de frappes contre Kiev et d'autres villes ukrainiennes au cours de la nuit de samedi à dimanche, maintenant la moitié est du pays en état d'alerte pendant plus de cinq heures, a déclaré le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne.

"L'ennemi a de nouveau utilisé ses drones contre Kiev durant la nuit!", a-t-il dit sur Telegram, ajoutant que "les drones russes ont pénétré la capitale ukrainienne en plusieurs vagues et depuis différentes directions".

Tous les projectiles ont été détruits lors de leur approche et, selon les informations préliminaires, aucun dommage ou blessé n'a été signalé, a-t-il précisé.

L'armée ukrainienne dit avoir abattu 56 des 87 drones lancés par la Russie et avoir perdu la trace de 25 autres en raison du brouillage électronique.

L'alerte aux raids aériens dans la capitale et sa région a retenti à trois reprises au cours de la nuit, soit pendant plus de cinq heures.

Odessa aussi frappée

La Russie a également frappé Odessa, dans le sud du pays, durant la nuit et plusieurs explosions ont été signalées, a déclaré sur Telegram le maire de la ville portuaire. Le service d'urgence national a indiqué qu'une personne a été blessée et des entrepôts et des camions de marchandises ont été endommagés.

À Kherson, le gouverneur a déploré sur Telegram la mort d'un civil et 15 blessés dans les attaques russes contre la région au cours des dernières 24 heures.

Reuters n'a pas été en mensure de vérifier ces informations de manière indépendante. La Russie n'a pas fait de commentaire.