La France va livrer des avions de chasse Mirage 2000-5 à l'Ukraine

Un petit parking à l'extérieur de la capitale lettone accueille une centaine de voitures confisquées à des conducteurs ivres. Réparées et repeintes, elles vont partir pour leur nouvelle destinée: les lignes de front ukrainiennes.

Afin de lutter contre le phénomène endémique de conduite en état d'ébriété et, à l'occasion, soutenir Kiev, les autorités lettones saisissent ces véhicules et les remettent à l'armée ukrainienne qui, depuis plus de deux ans, se défend contre l'invasion russe.

Ancienne république soviétique, aujourd'hui membre de l'Otan et de l'Union européenne, la Lettonie compte parmi les principaux soutiens de l'Ukraine et les critiques les plus fervents de la Russie voisine.