La déclaration finale du sommet du Bürgenstock soutenue par 84 pays et institutions, mais sans les BRICS

La déclaration finale de la conférence du Bürgenstock (NW) est soutenue par 84 pays et institutions parmi la centaine de délégations qui ont participé. Ces acteurs, dont Kiev, estiment qu'il faut pour une paix "l'implication" et "le dialogue entre toutes les parties".

La déclaration finale du sommet du Bürgenstock soutenue par 84 pays et institutions. [KEYSTONE - MICHAEL BUHOLZER]

Pas des pays du BRICS

Aucun membre des BRICS, proche de Moscou, ne figure parmi les soutiens. Ni le Mexique, l'Indonésie ou encore la Thaïlande. "Pour la première fois, nous avons parlé au plus haut niveau de paix en Ukraine", a affirmé la présidente de la Confédération Viola Amherd devant les participants. La question de "quand et comment la Russie peut être associée" reste ouverte, selon elle.

"Nous pensons qu'atteindre la paix exige l'implication et le dialogue entre toutes les parties", dit la déclaration. Elle insiste sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, incontournable pour Kiev.

Les participants demandent la sécurisation de la centrale nucléaire de Zaporijjia et une navigation "libre" et "entière". Les enfants déportés doivent être rapatriés de Russie et les prisonniers de guerre et civils libérés.