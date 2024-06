La CPI émet des mandats d'arrêt contre le chef de l'armée russe et l'ancien ministre de la Défense

Une vingtaine d'entreprises chinoises, dont un géant mondial de l'industrie satellitaire, sont sur la liste des 675 sociétés sanctionnées par l'Union européenne dans le 14e paquet de sanctions liées à l'invasion russe en Ukraine.

Selon le document publié lundi, ces sociétés basées en Chine, dont plusieurs à Hong Kong, sont concernées par ces mesures alors que Pékin est constamment accusé par les Occidentaux de soutenir l'effort de guerre russe, ce que Pékin dément.

Parmi ces entreprises figurent deux acteurs majeurs de l'industrie satellitaire chinoise impliqués dans la vente au groupe de mercenaires russe Wagner de satellites et de fourniture d'images satellites.

Parmi les autres groupes sanctionnés figure le courtier en images satellitaires Head Aerospace Technology. Le groupe avait déjà été concerné en 2023 par des mesures de rétorsion des départements d'Etat et du commerce américains, parmi, selon Washington, "80 entités et individus qui continuent de rendre possible et de faciliter l'agression russe".

Head Aerospace Technology était alors décrite comme ayant "fourni de l'imagerie satellite de sites en Ukraine à des entités affiliées à la SMP (société militaire privée, ndlr) Wagner et Evguéni Prigojine".