La contre-offensive russe dans la région de Koursk a été arrêtée, selon l'armée ukrainienne

La guerre en Ukraine a réduit la production d'électricité du pays de plus de 70%, montre une étude de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) publiée mercredi dans la revue spécialisée "Joule". Pour la reconstruction, les auteurs conseillent de miser sur l'éolien et le solaire.

Les chercheurs ont notamment étudié le cas de la plus grande centrale nucléaire d'Europe à Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine. Ils se sont aussi penchés sur l'exemple du lac de retenue du barrage de Kakhovka, d'une superficie équivalente à une fois et demie celle du canton de Zurich. Le réservoir s'est vidé après un dynamitage du barrage, provoquant des inondations et l'évacuation de milliers de personnes.

Un système plus résistant

Avant la guerre, l'Ukraine comptait parmi les plus grands producteurs d'énergie d'Europe. Les plus de 1500 centrales électriques du pays pouvaient fournir au total 59 gigawatts d'électricité, alors que l'Ukraine n'avait besoin que de 22 gigawatts. Suite au conflit, quelque 42 gigawatts ont été perdus, avec une production restante de 17 gigawatts, selon les chercheurs.



Pour reconstruire son système énergétique, l'Ukraine doit miser sur l'énergie éolienne et solaire, poursuivent les chercheurs. Ils estiment le potentiel de ces deux sources à 219 gigawatts, soit plusieurs fois la capacité de production de l'Ukraine avant la guerre. De plus, un système basé sur l'éolien et le solaire peut être bâti plus rapidement.