La conquête du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, est "la priorité numéro un" pour la Russie

Après le bombardement d’une académie militaire mardi matin à Poltava, dont le bilan s’est encore alourdi mercredi à 53 morts et 271 blessés, la stupeur règne encore. Reportage.

Ces frappes russes ont bouleversé des vies en deux minutes seulement, comme celle d'Iryna, une jeune quadragénaire qui erre comme une âme en peine à la recherche de son soldat de mari Vitaly.

"Mon mari a été mobilisé dans l’armée et il est arrivé ici en formation il y a tout juste une semaine", raconte-t-elle dans La Matinale de jeudi. "Ce matin, j’ai entendu une grosse explosion et, passé un certain temps, je suis venue sur place pour chercher mon mari… Nous n’avons aucune nouvelle, nous nous sommes déjà adressés à tous les hôpitaux, on ne le trouve nulle part et son téléphone sonne dans le vide."

De nombreux blessés en urgence absolue n’ont pas été identifiés et au moins cinq individus se trouvent encore sous les décombres.