La Conférence sur la paix en Ukraine démarre samedi au Bürgenstock, avec des objectifs limités

La Suisse a invité 160 chefs d’Etat pour ce sommet au Bürgenstock. Si la liste définitive sera connue vendredi soir seulement, on sait déjà que ni la Russie, ni la Chine ne participeront. Le président américain Joe Biden ne fera pas non plus le déplacement.

Invité dans La Matinale, Andrej Lushnycky, président de la société des Ukrainiens de Suisse, n'estime toutefois pas que c'est un échec. "Je ne dirais pas que je suis déçu. Il y a quand même environ une nonantaine de pays et organisations qui y participent, donc je pense que c'est quand même une réussite de ce côté-là."

Andrej Lushnycky ne regrette pas que la Russie et la Chine ne soit pas présentes. "Je pense qu'il faut tout de même se mettre d'accord sur certains points. Les trois points qui ont été choisis pour le sommet Bürgenstock, sécurité alimentaire, sécurité nucléaire, ainsi que le retour des prisonniers de guerre et des enfants qui ont été enlevés, sont des points sur lesquels on peut se mettre d'accord, sur lesquels on peut construire des coalitions."

Et de conclure: "Je pense que c'est déjà un succès que cette conférence ait lieu. Tout dialogue dans un cadre de guerre, à mon avis, est important. "