L'Ukraine revendique une contre-attaque réussie dans une petite ville de la région de Donetsk

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé "plus d'armes" aux pays alliés réunis en Allemagne "afin de repousser les forces russes" du territoire ukrainien "et en particulier dans la région de Donetsk", à l'est.

"Le monde dispose de suffisamment de systèmes de défense aérienne pour garantir que la terreur russe n'ait pas de résultat, et je vous demande instamment d'être plus actifs dans ce travail avec nous sur la défense aérienne", a déclaré le dirigeant ukrainien lors d'une réunion des soutiens de Kiev sur la base aérienne américaine de Ramstein (ouest).

Le président ukrainien a également réclamé d'autoriser l'usage d'armes à longue portée "non seulement sur le territoire occupé de l'Ukraine, mais aussi sur le territoire russe".