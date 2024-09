L'Ukraine revendique une contre-attaque réussie à New York, dans la région de Donetsk

Une salve de missiles russes a fait au moins un mort et quarante blessés vendredi à Pavlograd et ravagé un immeuble d'habitations de cette ville de l'est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités.

Ces frappes ont provoqué "plusieurs incendies" dans cette ville. Cinq missiles balistiques Iskander ont été lancés vers la ville depuis le territoire russe, a précisé l'armée de l'air ukrainienne.

Pavlograd, régulièrement frappée, abrite une usine chimique qui produit des explosifs. Ce type d'infrastructures est une cible pour l'armée russe.