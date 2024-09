L'Ukraine dit avoir mené une attaque de drones contre un dépôt de missiles et de munitions en Russie

- L'Ukraine a affirmé dimanche avoir mené une attaque à l'aide de drones explosifs contre un dépôt de missiles et de munitions dans la région de Volgograd, à des centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. La Russie avait indiqué plus tôt avoir intercepté plus d'une centaine de drones dans la nuit de samedi à dimanche.

- Des frappes aériennes russes ont fait au moins 13 blessés dans la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé dimanche les services de secours ukrainiens. Trois personnes ont par ailleurs trouvé la mort à Pokrovsk, dans la région de Donetsk (est).

- Au moins neuf personnes ont été tuées samedi dans une double frappe russe visant un hôpital dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités régionales ukrainiennes.

