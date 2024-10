L'Ukraine affirme avoir frappé un dépôt pétrolier en Russie avec des drones

Le bureau d'enquête national ukrainien (DBR) a annoncé avoir découvert "près de six millions de dollars" en diverses devises, ainsi que des bijoux et d'autres objets de valeur, dans l'appartement de la cheffe de la commission médicale de la région de Khmelnytsky (ouest), chargée d'évaluer l'aptitude des hommes pour la mobilisation, et dans son bureau.

La responsable et son fils, le dirigeant de l'antenne régionale du fond d'Etat des retraites, ont été placés en détention provisoire jeudi, a indiqué un porte-parole du DBR. Les enquêteurs ont découvert des faux documents d'invalidité et des listes de réfractaires avec des diagnostiques médicaux "fictifs" au bureau de la responsable, a précisé le DBR dans un communiqué.

La famille possède également plus de deux millions d'euros sur des comptes bancaires à l'étranger ainsi que des propriétés immobilières en Ukraine, Autriche, Espagne et Turquie, selon la même source. Pendant les perquisitions, la responsable a tenté de se débarrasser d'une partie de l'argent en jetant deux sacs avec l'équivalent de plus de 450'000 euros par la fenêtre, a ajouté le DBR.