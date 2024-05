L'Ukraine a mené des attaques avec des drones sur plusieurs régions russes

Des frappes russes ont tué au moins 10 personnes, dont une femme enceinte, et en ont blessé 25 autres lors de deux attaques distinctes dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, ont indiqué des responsables locaux.

Une première frappe a fait cinq morts et seize blessés dans une zone de loisirs située juste à l'extérieur de Kharkiv, tandis que cinq autres personnes ont été tuées et neuf blessées plus tard dans la journée dans deux villages du district de Kupiansk.

Le gouverneur local a déclaré que les forces russes avaient frappé deux villages du district avec un lance-roquettes.

A Kharkiv, le bilan a été annoncé par le maire de la ville: "Les explosions entendues à Kharkiv vers midi se sont produites dans une banlieue proche. Deux missiles russes ont frappé un centre de loisirs où les gens se détendaient, tuant cinq personnes et en blessant seize autres", a-t-il déclaré sur Telegram.

Plus tôt, le gouverneur avait fait part d'un bilan de quatre morts et huit blessés et avait précisé que les forces russes avaient "attaqué la zone où les habitants se reposaient".