L'UE va verser les intérêts des avoirs russes gelés à l'Ukraine, soit 1,4 milliard

L'UE va bientôt verser à l'Ukraine les premiers intérêts sur les avoirs russes gelés, soit quelque 1,4 milliard d'euros, a annoncé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.



"Les profits exceptionnels générés par les avoirs russes gelés en Europe – et non les avoirs eux-mêmes – vont être utilisés le plus rapidement possible au bénéfice de l'Ukraine", a promis Josep Borrell à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. [KEYSTONE - OLIVIER HOSLET]

Quelque "1,4 milliard d'euros sera disponible le mois prochain, et un autre milliard avant la fin de l'année" afin d'aider l'Ukraine à acheter des armes, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse.

La Hongrie a fait part de sa colère après cette décision, estimant qu'elle aurait dû être prise à l'unanimité. Josep Borrell a toutefois expliqué que Budapest ayant choisi de s'abstenir lors des discussions préalables sur l'utilisation de ces avoirs gelés, il ne pouvait s'y opposer.



"C'est clairement une ligne rouge" qui a été franchie, a vivement déploré le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto. "Jamais un tel mépris pour les règles européennes communes n'avait été montré auparavant", a-t-il dénoncé.



Les Vingt-Sept avaient trouvé un accord en mai pour utiliser les intérêts produits par les avoirs gelés russes dans l'UE, censé dégager entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an.