L'UE annonce un prêt de 35 milliards d'euros pour l'Ukraine, financé par les avoirs gelés russes

Le Zurich Film Festival, qui aura lieu du 3 au 13 octobre prochain, maintient la diffusion du documentaire russe "Russians at war" malgré une vive controverse internationale. Le directeur artistique du festival l'a confirmé jeudi devant la presse.

Film de propagande ou oeuvre anti-guerre? Le documentaire de la réalisatrice canado-russe Anastasia Trofimova divise depuis sa programmation dans différents festivals. Diffusé à la Mostra de Venise et visé par des menaces au Festival International du Film de Toronto, il donne la parole à des soldats russes stationnés près de la frontière ukrainienne.

Dans ce contexte, l'annonce de sa diffusion à Zurich n'est pas passée inaperçue. Elle a été condamnée par Kiev. Le ministère ukrainien des affaires étrangères s'est dit indigné sur les réseaux sociaux et dénonce la "scène culturelle" donnée à la Russie afin qu'elle puisse "blanchir" ses crimes de guerre, pendant que les troupes russes continuent à commettre des atrocités contre le peuple ukrainien.

"Il ne faut pas fermer les yeux"

Pour le directeur artistique du Zurich Film Festival Christian Jungen, ce documentaire qui donne la parole à des soldats qui ne comprennent pas les causes de la guerre et montre comment les jeunes sont utilisés comme de la chair à canon pour la cause patriotique en dit plus sur le conflit que cent articles de presse.

"Il ne faut pas fermer les yeux quand des films nous parlent d'une réalité désagréable. Dans un monde où le journalisme est en crise, le cinéma documentaire peut jouer un rôle important pour approfondir les connaissances des conflits", a-.t-il défendu vendredi dans La Matinale de la RTS.

>> Ecouter le sujet de La Matinale : Keystone - Michael Buholzer Le Zurich Film Festival maintient la diffusion du documentaire russe "Russians at war" / La Matinale / 1 min. / aujourd'hui à 06:20

>> Lire en détail : Le documentaire polémique "Russians at war" maintenu par le Zurich Film Festival