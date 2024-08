L'incursion ukrainienne vise à "déstabiliser la Russie" et "transférer la guerre sur le territoire russe"

- L'incursion menée par l'armée ukrainienne dans la région russe de Koursk, frontalière de l'Ukraine, tente "d'étirer" les forces de Moscou et de "déstabiliser" la Russie, a indiqué un haut responsable ukrainien, au sixième jour de cette attaque surprise.

- Plus de 76'000 personnes vivant dans la région russe de Koursk ont été évacuées vers "des lieux sûrs", a annoncé samedi la Russie. Moscou a par ailleurs instauré le régime antiterroriste dans trois régions frontalières de l'Ukraine et déployé des troupes et des équipements supplémentaires.

- Les combats dans cette région constituent une "menace directe" pour la centrale nucléaire de Koursk, a mis en garde samedi l'agence russe du nucléaire Rosatom.

- Deux personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche par une chute de débris de missile lors d'une attaque russe sur Kiev, ont annoncé les services de secours ukrainiens. Une large partie du pays a été sous alerte aérienne durant la nuit, notamment la capitale, où de premières explosions avaient été entendues tard samedi.

