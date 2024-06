"L'Europe n'est plus un continent de paix", dit Volodymyr Zelensky à Paris

"L'Europe n'est plus un continent de paix" depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, a estimé le président Volodymyr Zelensky devant les députés français, qualifiant le président russe Vladimir Poutine "d'ennemi commun" de son pays et de l'Europe. Il a en outre exhorté l'Europe à "faire plus" pour sauver la paix.

Le dirigeant ukrainien a aussi dit espérer que le sommet sur la paix, prévu les 15 et 16 juin au Bürgenstock (NW), permette de se "rapprocher" d'une "fin juste de cette guerre". Cette conférence pourrait être "le D-Day" ukrainien, a-t-il ajouté au lendemain des cérémonies marquant le 80e anniversaire du Débarquement de Normandie, auxquelles il avait été convié.

Face à une Assemblée nationale qui n'avait pas fait le plein, le président ukrainien a brossé un tableau noir de la situation en Europe où la guerre menée par la Russie aurait fait revenir "le nazisme".

"Nous vivons à une époque où l'Europe n'est plus un continent de paix", a-t-il résumé, attaquant frontalement le président russe. "Pour la paix juste, il faut plus", a ajouté le chef d'Etat ukrainien. "Et ce n'est pas un reproche, c'est juste comment vaincre le mal, faire plus aujourd'hui qu'hier".