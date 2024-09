L'armée russe serait entrée dans la "forteresse" Vouhledar, bastion de résistance depuis 2022

- L'armée russe a commencé à donner l'assaut à la ville ukrainienne de Vouhledar, "forteresse" qui résiste depuis le début de l'invasion, selon des médias prorusses. La ville située sur un promontoire dans la région de Donetsk a été prise en tenailles par les forces russes et des combats sont en cours dans ses quartiers Est.

- La ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, a été la cible de frappes aériennes russes "massives" lundi soir, qui ont fait un mort et six blessés, dont deux adolescents. Des frappes russes en Ukraine avaient déjà fait un mort et 23 blessés entre dimanche et lundi. À Gorlivka, dans la région de Donetsk, deux civils ont également été blessés par des bombardements ukrainiens.

Suivi assuré par RTSinfo