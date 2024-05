L'armée russe revendique la prise d'un village dans l'Est de l'Ukraine, mais elle serait "enlisée" dans la région de Kharkiv

Deux semaines après le début de l'offensive dans l'oblast de Kharkiv (nord-est), les troupes russes n'avancent quasiment plus. Mais pour stopper cette progression, Kiev a dû transférer des unités dans la région, une décision qui facilite le grignotage russe du territoire à d'autres endroits du front.

Lancée le 10 mai, l'offensive russe en direction de Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine, a connu des avancées significatives. En une dizaine de jours, les forces du Kremlin, composées de 30'000 à 48'000 soldats selon les estimations, ont pu s'emparer de dizaines de localités et d'environ 180 km2 de territoires dans le nord-est de l'Ukraine.

En rouge, les territoires pris par la Russie depuis le début de l'offensive du 10 mai. En vert, les territoires libérés par l'Ukraine depuis le début de la guerre. (données du 23 mai 2024). [https://deepstatemap.live - RTSinfo]

Sans être fulgurante, cette progression a été sensiblement plus rapide qu'ailleurs sur la ligne de front. Selon des plans militaires récupérés par le journal The Economist, l'objectif russe aurait été de positionner en l'espace de 72 heures des troupes d'artillerie au niveau du village de Borschova, à une dizaine de kilomètres de Kharkiv, et d'encercler une partie de la ville en poussant l'effort jusqu'à la commune de Petchenihy (est de Kharkiv). Pourtant, pour la plupart des experts, ces visées étaient irréalistes.

Plus globalement, les spécialistes militaires estiment depuis le début de cette offensive que les forces russes sont largement insuffisantes pour s'emparer de Kharkiv. Selon eux, l'opération russe a pour but, outre la création d'une zone tampon pour protéger la ville frontalière de Belgorod, de forcer les troupes ukrainiennes à quitter d'autres endroits du front.

