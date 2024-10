L'armée russe dit avoir touché deux lanceurs de missiles sol-air américains Patriot

Le Kremlin a qualifié jeudi de "fausses" les informations émanant de Kiev et Séoul selon lesquelles des soldats nord-coréens combattent en Ukraine pour prêter main forte à l'armée russe, en plus des munitions et des missiles venant de Pyongyang, selon les Occidentaux." Cela ressemble à une nouvelle fausse information", a balayé le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov lors de son briefing quotidien.

Un média ukrainien avait soutenu le week-end dernier que six officiers nord-coréens étaient morts lors d'une attaque de missile ukrainienne survenue quelques jours plus tôt près de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine occupé par Moscou.

"Un petit nombre de troupes du génie"

Andriï Kovalenko, un responsable du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, avait lui précisé sur Telegram que les soldats nord-coréens engagés en Ukraine "se limitaient à un petit nombre de troupes du génie". Ces forces "surveillent l'utilisation des munitions nord-coréennes par l'armée russe", avait-il ajouté.

La Corée du Nord a renforcé ces derniers mois ses liens militaires avec Moscou et le président russe Vladimir Poutine a effectué une rare visite à Pyongyang en juin pour y signer un accord de défense mutuelle avec Kim Jong Un.