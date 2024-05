L'Allemagne autorise l'Ukraine à utiliser ses armes contre des cibles en Russie

Les membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) demandent à la Russie d'arrêter "immédiatement" de cibler les infrastructures de santé en Ukraine. Dans une décision approuvée vendredi à l'Assemblée mondiale de la santé à Genève, ils se sont dits "gravement inquiets" par l'urgence sanitaire dans ce pays et ceux qui accueillent des réfugiés.

Le texte a été voté par 72 Etats, dont la Suisse, contre 10 oppositions et 35 abstentions. De son côté, la Russie a dénoncé une instrumentalisation de l'organisation pour s'en prendre à elle.

Conformément aux Conventions de Genève, les membres de l'OMS demandent eux également le rapatriement immédiat des prisonniers de guerre ou des civils détenus qui sont malades ou blessés. Et ils souhaitent encore que Moscou ne cible pas et protège les travailleurs humanitaires et de santé.