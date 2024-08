Kiev ordonne l'évacuation des familles de Pokrovsk et ses alentours

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a estimé que le sabotage des gazoducs russes Nord Stream en 2022, en mer Baltique, avait été ordonné par les Etats-Unis.

"Même si (...) des Ukrainiens ont participé à cela, il est clair qu'ils n'ont pas pu le faire seuls. Il est clair que pour réaliser un tel attentat, l'ordre est venu du plus haut niveau, comme on dit, et le plus haut niveau pour l'Occident, c'est bien sûr Washignton", a affirmé Sergueï Lavrov au média russe Izvestia.

L'enquête sur le sabotage des gazoducs s'est orientée vers une piste ukrainienne avec la révélation par des médias, la semaine dernière, de l'émission par la justice allemande d'un mandat d'arrêt contre un plongeur professionnel ukrainien soupçonné d'être impliqué avec deux autres de ses compatriotes.