Kiev ne permet plus à ses citoyens résidant à l'étranger et aptes au combat de circuler librement

L'Ukraine ne permet plus, depuis le 1er juin, à ses hommes résidant à l'étranger et en âge de combattre, de sortir du pays librement s'ils se trouvent à nouveau sur son territoire, dans le but de regarnir les rangs de son armée en guerre contre la Russie."

"Les citoyens ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine pendant plus de trois mois ne pourront plus faire partie de la catégorie des personnes exclues du registre des conscrits (...) et sont obligés de s'enregistrer auprès de l'armée dans les 30 jours" a indiqué mercredi à l'AFP, Andriï Demtchenko, porte-parole des gardes-frontières ukrainiens.

Le changement de la loi vise à obliger les détenteurs ukrainiens de permis de résidence étrangers à ne plus pouvoir quitter le pays, alors qu'ils pouvaient circuler librement avant l'entrée en vigueur de la loi, le 1er juin, quelques jours après l'abaissement controversé de l'âge limite de la mobilisation à 25 ans.

"Cette disposition s'applique aux citoyens ukrainiens de sexe masculin âgés de 18 à 60 ans" a détaillé Andriï Demtchenko à l'AFP.