Kiev invite l'ONU et le CICR dans la partie occupée de Koursk

Le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga a invité lundi l'ONU et le CICR à visiter la partie de la région russe de Koursk occupée par les forces de Kiev. Le Kremlin a dénoncé "une pure provocation".

La Russie, qui occupe de son côté cinq régions ukrainiennes et en revendique l'annexion, a dénoncé cette invitation, et appelé et l'ONU et la Croix-Rouge à ne pas s'y rendre.

Interrogée par la presse, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a dénoncé une "pure provocation". "Nous espérons que de telles déclarations provocatrices ne seront pas prises en considération par leurs destinataires", a-t-il ajouté lors de son briefing quotidien.

Respect du droit

L'Ukraine a lancé début août une importante offensive dans cette région frontalière de l'Ukraine, où elle affirme contrôler plus de 1000 km2 et des dizaines de localités. Elle tente de montrer que ses forces y respectent le droit humanitaire, ne maltraitent pas les civils et ne commettent pas de crimes de guerre, contrairement à l'armée russe accusée d'avoir commis des atrocités sur le sol ukrainien.

"Dès le premier jour de l'opération de Koursk, les forces de défense ukrainiennes ont fait preuve du respect total du droit humanitaire international" et "assuré l'aide humanitaire et le passage en toute sécurité des civils", a assuré M. Sybiga. L'offensive, selon Moscou, a entraîné l'évacuation d'environ 150'000 civils.

Les forces ukrainiennes doivent désormais faire face à une contre-attaque des troupes russes dans la région de Koursk. L'armée russe a revendiqué lundi la reconquête de deux petits villages, ceux d'Ouspenovka et Borki, après avoir déjà affirmé jeudi avoir repris dix localités aux mains des Ukrainiens.