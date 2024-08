Kiev dit renforcer ses positions dans la région de Koursk et Moscou assure repousser des assauts

Le président russe Vladimir Poutine va effectuer les 18 et 19 août une visite d'Etat en Azerbaïdjan afin de développer les relations bilatérales et d'évoquer "les problèmes régionaux et internationaux", a annoncé le Kremlin vendredi.

Le dernier déplacement de Vladimir Poutine en Azerbaïdjan remontait à septembre 2018.