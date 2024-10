Kiev affirme avoir frappé des dépôts d'armes en Russie

L'état-major ukrainien a affirmé mercredi que ses forces ont frappé un dépôt dans la région russe voisine de Briansk où étaient entreposés des "munitions pour des systèmes de missile, d'artillerie, notamment livrées par la Corée du Nord, et des bombes aériennes guidées".

L'antenne locale du ministère russe des Situations d'urgence a confirmé, dans un communiqué publié sur son site, des "détonations d'engins explosifs" mercredi dans le district de Karatchevski, dans la région de Briansk, sans aucune mention d'une attaque. Un site d'information de Briansk a fait état d'explosions nocturnes sur un dépôt en banlieue de la ville de Karatchev à la suite d'une attaque de drones ukrainiens.

Les Etats-Unis et ses alliés accusent la Corée du Nord de fournir des munitions et des missiles à la Russie pour conduire son invasion de l'Ukraine. Kiev a récemment qualifié la Corée du Nord du "plus gros problème" parmi les alliés de Moscou en raison de ses livraisons massives d'obus d'artillerie à la Russie.