Kiev a retiré ses troupes de la localité stratégique de Vouhledar à l'est de l'Ukraine

- Le commandement militaire ukrainien a ordonné mardi à ses soldats de se retirer de la ville de Vouhledar (est de l'Ukraine) pour leur éviter un encerclement par les forces russes, a-t-il indiqué dans un communiqué mercredi. Plusieurs médias et bloggeurs russes avait rapporté plus tôt la prise par Moscou de cette localité stratégiquement située entre les fronts de l'est et du sud.

- Au moins sept civils ont été tués dans une frappe russe mardi près d'un marché dans le centre de Kherson, grande ville du sud de l'Ukraine située près de la ligne de front, a annoncé le parquet régional.

- L'armée russe a affirmé s'être emparée d'une nouvelle localité dans l'est de l'Ukraine, celle de Krouty Iar, située à une dizaine de kilomètres au sud-est de la ville de Pokrovsk, un important noeud logistique des troupes ukrainiennes.

- Le nombre de civils tués ou blessés entre juin et août en Ukraine a augmenté de 45% par rapport aux trois mois précédents, selon l'ONU. Dans un rapport, elle répète que les prisonniers de guerre ukrainiens ont été victimes de torture systématique par la Russie.

RTSinfo