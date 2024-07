Jour de deuil en Ukraine au lendemain des attaques russes qui ont fait 38 morts

Le Premier ministre indien Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine ont entamé des entretiens approfondis à Moscou destinés à renforcer leur partenariat, après près de deux ans et demi de conflit en Ukraine, que New Delhi n'a jamais condamné explicitement.

Les deux dirigeants ont visité ensemble mardi midi une exposition sur l'histoire du nucléaire dans un centre d'exposition de Moscou et les discussions sur "le développement des relations russo-indiennes" et "l'agenda international" doivent se poursuivre dans la journée, d'après le Kremlin.

Narendra Modi, qui a été reconduit en juin à la tête de son pays, est arrivé lundi à Moscou, avant un tête-à-tête "informel" d'environ trois heures dans la résidence de Vladimir Poutine à Novo-Ogariovo, près de la capitale russe.

Le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi se promènent lors d'une réunion informelle à la résidence d'État de Novo-Ogaryovo, à l'extérieur de Moscou. [AFP - SERGEI BOBYLYOV]

Une visite "dévastatrice"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé le déplacement du Premier ministre indien Narendra Modi en Russie pour renforcer les liens avec Moscou "dévastateur" pour la paix en Ukraine.

"C'est une énorme déception et un coup dévastateur pour les efforts de paix que de voir le dirigeant de la plus grande démocratie du monde étreindre le criminel le plus sanguinaire du monde à Moscou", a dénoncé Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.