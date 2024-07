Joe Biden promet "de nouvelles mesures" pour la défense de l'Ukraine

"Au début, on a entendu des petites explosions. Et quelques minutes plus tard, alors qu’on essayait de sortir par un couloir, il y a eu une énorme déflagration et toutes les fenêtres ont volé en éclats", raconte dans La Matinale de la RTS Svitlana, une infirmière qui travaillait dans l'hôpital pour enfants touché lundi par un missile.

L’établissement est spécialisé dans le traitement des enfants atteints de cancers ou de pathologies graves. Inna, une jeune maman, y avait juste emmené Illia, son petit garçon âgé de six ans, en consultation: "Je remercie Dieu que les infirmières et tout le personnel aient pu nous mettre à l'abri avant que le missile n’atterrisse… Quand ça a a frappé, le bruit a été terrible, même dans l’abri anti-aérien", témoigne-t-elle.