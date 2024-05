Joe Biden autorise l'Ukraine à frapper des cibles en Russie sous certaines conditions

Par crainte d'une escalade du conflit, les alliés de Kiev interdisent totalement à l'Ukraine de frapper le territoire russe avec des armes qu'ils ont livrées. Si les positions de certains Etats occidentaux commencent à évoluer, les soldats ukrainiens sur le terrain désespèrent de ne pas pouvoir riposter aux attaques russes incessantes.

Interrogé dans un reportage de La Matinale, le commandant d'une unité d'assaut près de Kharkiv fait part de son ras-le-bol. "Nous devons détruire au maximum les armes sur leur territoire pour empêcher nos villes d’être bombardées, en particulier Kharkiv. Il nous faut bombarder leur territoire pour les empêcher de concentrer leurs soldats comme ils le font, juste à notre frontière", explique-t-il.

Selon lui, cette riposte sur sol russe est "vitale". "Je suis désolé d'être aussi direct, mais bordel, on ne peut pas les cibler, parce que nos partenaires nous disent qu'on ne peut pas tirer avec ces armes sur le territoire de la Fédération de Russie. Et nous, on se fait tuer", s'emporte le commandant.

D'après lui, les alliés de Kiev - qui craignent une escalade du conflit - placent leur peur au mauvais endroit: "A trop avoir peur d'une réaction de Poutine, on laisse le champ libre à la Russie. On les aide à créer ce nouvel ordre mondial dont ils rêvent. On les laisse s'imposer et, à terme, nous dominer".