Incendie dans un dépôt d'explosifs en Russie après une attaque de drones

Le président russe Vladimir Poutine a indiqué avoir dit au Premier ministre hongrois Viktor Orban, en visite surprise à Moscou, que l'Ukraine devait retirer ses forces des régions ukrainiennes que la Russie revendique pour résoudre "la crise" en Ukraine.

Evoquant une discussion "franche et utile", le dirigeant a rappelé avoir annoncé en juin sa vision de la paix, "à savoir le retrait total de tous les soldats ukrainiens des républiques populaires de Donetsk et Lougansk et des régions de Zaporijjia et Kherson".

De "nombreuses étapes" avant la paix

Viktor Orban a déclaré de son côté qu'il y avait encore "de nombreuses étapes à franchir" pour "mettre fin à la guerre" en Ukraine et "instaurer la paix".

"J'ai constaté que les positions sont très éloignées", a-t-il ajouté devant les journalistes, aux côtés de Vladimir Poutine. "Mais pour le rétablissement du dialogue, le premier pas important a été fait aujourd'hui et je poursuivrai ce travail. Il y a de moins en moins de personnes qui peuvent parler à tous les belligérants et la Hongrie" est en mesure de le faire, a-t-il assuré.

Victor Orban s'était rendu mardi dans la capitale ukrainienne, où le président Volodymyr Zelensky avait aussi réitéré ses exigences de retrait complet des Russes du territoire ukrainien et du paiement de réparations.