En visite à Kiev, Viktor Orban demande à Volodymyr Zelensky d'envisager un cessez-le-feu

L'Holodomor doit être reconnu comme acte de génocide. La commission de politique extérieure du Conseil national a déposé, par 15 voix contre 8 et 2 abstentions, une proposition de déclaration en ce sens.

L'Holodomor est la grande famine orchestrée par le régime stalinien qui a frappé l'Ukraine en 1932-1933, rappellent mardi les services du Parlement. Le texte de la déclaration souligne qu'environ quatre millions d'Ukrainiennes et d’Ukrainiens, environ deux millions de Kazakhes et de Kazakhs et plusieurs centaines de milliers de Russes ont succombé à la famine durant cette période.

Pour des raisons formelles, un postulat demandant d'étudier la reconnaissance de l'Holodomor comme un génocide a été retiré. Il avait été déposé par l'ancienne conseillère nationale Natalie Imboden (Vert-e-s/BE) et repris par sa collègue de parti et de canton Christine Badertscher.