En visite à Berne, le président du Parlement ukrainien appelle à la solidarité

Les gouvernements ukrainien et néerlandais ont exposé mercredi devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) leurs arguments pour obtenir une condamnation de Moscou après les agressions militaires menées à partir de 2014 et 2022 et la destruction du vol MH17.

Face aux 17 juges, Iryna Mudra, directrice adjointe du cabinet du président Volodymyr Zelensky, a dénoncé les "violations massives et systématiques des droits de l'Homme" commises par la Russie en Ukraine. "Son comportement rappelle celui de l'Allemagne entre 1939 et 1945", a-t-elle affirmé, mentionnant l'ambition russe de "détruire l'Ukraine en tant qu'Etat et les Ukrainiens en tant que Nation".

Usage "aveugle" de la force

Les représentants de Kiev ont rappelé comment, dès 2014, des "meurtres de civils et des enlèvements" ont été menés dans le Donbass, avant d'évoquer "l'invasion à grande échelle" menée à partir de février 2022. Ils ont détaillé l'usage "aveugle et disproportionné de la force" contre les civils et leurs biens, citant les exemples de Boutcha, Marioupol ou Irpin, et la "violation des corridors humanitaires", à Zaporijjia notamment.

A leur suite, les représentants du gouvernement néerlandais sont revenus sur la destruction par un missile, le 17 juillet 2014, du vol MH17 parti d'Amsterdam vers la Malaisie, abattu dans la région de Donetsk, dans le Donbass, faisant 298 victimes. La batterie "Buk Telar qui a tiré le missile était pilotée par des membres des forces armées russes", a soutenu Babette Koopman, du ministère des Affaires étrangères. "Les séparatistes ne disposaient pas de spécialistes capables de faire fonctionner" un tel équipement.

La Russie, qui n'est plus partie à la Convention européenne des droits de l'Homme depuis le 16 septembre 2022, reste redevable devant la CEDH des violations commises avant cette date. La décision de la Cour n'est pas attendue avant plusieurs mois.